Müsamaha ne demek? Müsamaha anlamı ne?
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Müsamaha ne demek? Müsamaha anlamı ne?

Müsamaha ne demek? Müsamaha anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Müsamaha, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Müsamaha ne demek? Müsamaha anlamı ne? İşte, Müsamaha kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Müsamaha kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Müsamaha anlamı ne? Müsamaha ne demek?

MÜSAMAHA NE DEMEK?

Müsamaha:

(müsa:maha), Arapça musama?a

1. isim Hoşgörü:

"Cezalar hiçbir müsamaha gösterilmeden derhâl tatbik ettirilirdi." - Asaf Halet Çelebi

2. isim Görmezlikten gelme, göz yumma.

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