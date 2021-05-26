Müsamaha ne demek? Müsamaha anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Müsamaha, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Müsamaha ne demek? Müsamaha anlamı ne? İşte, Müsamaha kelimesin anlamı!