Muş'ta rüzgar çatıları uçurdu

MUŞ'ta etkili olan rüzgar sebebiyle bazı apartmanların çatısı uçtu, elektrikler kesildi.

Muş'ta saat 19.00 sıralarında başlayan rüzgar giderek etkisini artırdı. Rüzgar sebebiyle Karşıyaka Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı uçtu. Sunay Mahallesi'nde ise inşaat halindeki binanın çatısındaki malzemeler uçtu. Elektriklerin kesilmesine sebep olan rüzgar yaklaşık bir saat sonra yerini yağmura bıraktı.

Kaynak: DHA