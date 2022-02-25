BİNGÖL (İHA) - Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'un son görüntüleri ortaya çıktı

MUŞ Muş'ta dört gün önce Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları yeniden başlatılırken, genç kızın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 22 Şubat 2022 günü akşam 21.30 sıralarında Muş- Bingöl kara yolu istikametindeki Karasu Nehri'nde meydana gelmişti. Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan, için 4 gündür sürdürülen arama çalışmaları henüz sonuç vermedi. Polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı aramaya Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van Emniyet Müdürlüğünde görevli 23 "kurbağa adam", Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma destek veriyor.

Ekipler 9 kilometrelik alanı aradı

Kıyıdan, su yüzeyi ve su altından 9 kilometrelik bölgede 3 botla arama çalışması yapan 23 dalgıç, çok sayıda polis ve AFAD ekibi Yağmur'a henüz ulaşamadı.

Yağmur'un son görüntüleri ortaya çıktı

Yağmur Özkan'ın, Muş-Bingöl kara yolunda yalnız başına yürüyerek Karasu Nehri'ne doğru yürüdüğü son görüntüleri bir iş yerine ait güvenlik kamerasına takıldı.

Acılı babanın nehir kenarında bekleyişi sürüyor

Yağmur Özkan'ın acılı babası Necmettin Özkan'ın nehir kenarında bekleyişi devam ediyor.

Arama çalışmaları 62 saati bulan Yağmur için çalışmalar sürdürülüyor.