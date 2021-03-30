Muş'ta 'kırmızı çizgi' uygulaması
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Muş'ta 'kırmızı çizgi' uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Muş'ta 'kırmızı çizgi' uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, diğer illerde olduğu gibi Muş'ta da start aldı.

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İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, diğer illerde olduğu gibi Muş'ta da start aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte sıfır can kaybı sloganıyla başlattığı "Kırmızı Çizgi" projesi Muş'ta uygulanmaya başladı. Proje, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Başsavcı Vekili Yunus Güven, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, polis ve jandarma ekiplerinin bir araya gelmesiyle İstasyon Caddesi üzerinde başlatıldı. Vali Gündüzöz, cadde üzerindeki yaya geçidinde çocuklarla beraber bir çizgiyi kırmızıya boyadı.

"Yayalar önceliğimiz"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, geçen yıl yapılan aktivitelerin bir benzerini daha yaptıklarını söyledi. Bu yıl yaya önceliğine biraz daha vurgu yapmak istediklerini ifade eden Vali Gündüzöz, "Öncelik yayanın. Mevzuatta değişiklikler yapıldı ve artık yayalara daha fazla öncelik veren bir yasal alt yapımız var. Bu da sürücülerin daha dikkatli olmaları anlamına geliyor. Yayalar önceliğimiz. Bu konunun altını çizmeye, kırmızı çizgimizi belirtmeye ve bir farkındalık oluşturmaya yönelik bu aktiviteyi yaptık. İnşallah bu kırmızı çizgiyi tüm şoförlerimiz görürler ve tüm toplum bu duyarlılıkta kendini daha fazla geliştirir. Bu duygu ve düşüncelerle bu yılın kazasız geçmesini diliyorum, salgının da bir an önce ülkemizden ve dünyadan gitmesini hep birlikte Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - MUŞ

Muş'ta 'kırmızı çizgi' uygulaması
Muş'ta 'kırmızı çizgi' uygulaması
Muş'ta 'kırmızı çizgi' uygulaması
Muş'ta 'kırmızı çizgi' uygulaması
Muş'ta 'kırmızı çizgi' uygulaması
Muş'ta 'kırmızı çizgi' uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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