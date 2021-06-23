Muş'ta evlat nöbetindeki ailelere belediye başkanından destek ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muş'ta evlat nöbetindeki ailelere belediye başkanından destek ziyareti

Muş'ta evlat nöbetindeki ailelere belediye başkanından destek ziyareti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ'un Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel ile kentte yaşayan çok sayıda kişi, PKK'lı teröristlerce kaçırılan çocukları için nöbet tutan aileleri ziyaret ederek, destek verdi.

MUŞ'un Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel ile kentte yaşayan çok sayıda kişi, PKK'lı teröristlerce kaçırılan çocukları için nöbet tutan aileleri ziyaret ederek, destek verdi.

Muş'ta, PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan aileler, her çarşamba olduğu gibi bugün de HDP il binası önünde bekleyişini sürdürdü. Evlat nöbetinde 10'uncu haftalarını geride bırakan aileleri, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel ve beraberindeki kent sakinleri ziyaret etti. Karayel ve beraberindekiler, evlat nöbetindeki ailelerin yanında yer alarak, destek verdi. 'Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK' sloganları atan aileler, çocuklarına kavuşana kadar bekleyişlerine devam edeceklerini belirtti.

Evlat nöbetindeki aileleri desteklemek adına eylemde yer aldıklarını belirten Başkan Karayel, terör ve silah ile bir yere varılmayacağını belirtti. Dağa kaçırılan çocuklara çağrıda bulunan Karayel, "Gözü yaşlı annelerini görsünler. Babalarının, ailelerinin, kardeşlerinin yaşadığı acıyı görsünler. Terörün, silahın sonu, ya cezaevidir ya ölümdür. Önlerinde güzel bir hayat varken, gelecek varken dağda kalmanın, piyon olmanın anlamı yoktur" dedi.Gençlerin, çocukların terör örgütü tarafından kullanıldığını kaydeden Başkan Karayel, halk olarak aileleri desteklediklerinin altını çizdi.

PKK'lı teröristlerce 2016'da dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Atilla için evlat nöbetini sürdüren Şahinaz Özcan, Başkan Hikmet Karayel ile beraberindekilere teşekkür etti. 10 haftadır evlat nöbetinde olduklarını belirten Özcan, çocuğu gelene kadar eylemini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. 


Muş'ta evlat nöbetindeki ailelere belediye başkanından destek ziyareti
Muş'ta evlat nöbetindeki ailelere belediye başkanından destek ziyareti
Muş'ta evlat nöbetindeki ailelere belediye başkanından destek ziyareti
Muş'ta evlat nöbetindeki ailelere belediye başkanından destek ziyareti
Muş'ta evlat nöbetindeki ailelere belediye başkanından destek ziyareti
Muş'ta evlat nöbetindeki ailelere belediye başkanından destek ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika gündem: Kırmızı kategoride aranan terörist, MİT operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi
Son dakika gündem: Kırmızı kategoride aranan terörist, MİT operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi
MİT'ten sınır ötesi operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten sınır ötesi operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz İbrahim Reisi Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Selçuk Tekay Rafet El Roman Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Fatih Terim Şenol Güneş Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muş'ta evlat nöbetindeki ailelere belediye başkanından destek ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 13:58:50. #1.13#

title