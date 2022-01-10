Muş'ta eğitime kar engeli

MUŞ'ta elverişsiz hava koşulları sebebiyle yarın il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Ocak 2022 Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Ocak 2022 Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Son Dakika Haberleri

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