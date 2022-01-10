Muş'ta eğitime kar engeli - Haberler
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Muş'ta eğitime kar engeli

Muş'ta eğitime kar engeli
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Haberler | Güncel

MUŞ'ta elverişsiz hava koşulları sebebiyle yarın il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

MUŞ'ta elverişsiz hava koşulları sebebiyle yarın il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Ocak 2022 Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Ocak 2022 Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi.


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