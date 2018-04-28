Muş'ta Din Görevlilerine Seminer

Muş'ta din görevlilerine "etkili din görevlisi eğitim ve gelişim programı" konulu seminer verildi.

Öğretmenevinin konferans salonunda düzenlenen programa Prof. Dr. Mustafa Armağan, din görevlileri Mahmut Toptaş, Osman Eğim, Hüseyin Üresin ve Ahmet Çağlayan konuşmacı olarak katıldı.

İl Müftüsü Aleddin Bozkurt, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imam ve müezzinlere seminer verileceğini söyledi.

Seminerlerle personelin görevlerinde daha fazla dikkatli olmalarını ve kendilerini güzel bir şekilde yetiştirmeleri amaçladıklarını ifade eden Bozkurt, "Din görevlilerinin burada alacakları din eğitimiyle görev yaptıkları camilerde cuma günleri ve yaz Kur'an kursları döneminde, öğrencilerimize ders verirken onlarla nasıl bir iletişim içerisinde olacaklarını öğrenecekler." dedi.