Muş'ta çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Muş'ta çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu

07.11.2020 19:05 | Son Güncelleme: 07.11.2020 19:08
Muş'ta çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu

Muş'ta bir ahırda çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu.

Muş'ta bir ahırda çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Ağartı köyünün Yeşil mezrasında besicilik yapan Mehmet Emin Sönmez'e ait bir evin kilerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede kilerin yan tarafında bulunan ahıra da sıçradı. İlk müdahaleyi yapan köy sakinleri itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü.

Yangında ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvan telef olurken çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi de küle döndü.

Besici Sönmez, AA muhabirine, sabah başlayan yangını fark etmediğini, haberi komşularından aldığını anlatarak "80 küçükbaş hayvanım, 4 ton yem, ot biçme makinem, çamaşır makinem, 2 süt makinesi ve çok miktarda gıda malzememiz de tamamen yandı. Şu anda çok mağdurum. Devletimizin ve hayırseverlerin desteğini bekliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

İlgili Haberler

Elektrik akımına kapılan 25 küçükbaş hayvan telef oldu
Elektrik akımına kapılan 25 küçükbaş hayvan telef oldu
Elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu
Elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu
Otomobil, yola çıkan sürüye çarptı: 30 koyun telef oldu
Otomobil, yola çıkan sürüye çarptı: 30 koyun telef oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Halil Sezai Demet Evgar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Tamer Tuna Mehmet Topal Eddie Newton
Daha Fazla Ölü Türk Beşiktaş Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş'ta çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 19:08:56. #1.14#
title