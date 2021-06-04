Muş'ta AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi
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Muş'ta AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi

Muş'ta AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Sağlık

Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi.

Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi.

AFAD koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilk yardımcı unvanıyla acil durumlarda müdahale yetkisine kavuşacak gönüllülere 2 günlük teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimde katılımcılara, ilk yardım temel bilgileri, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, tam tıkanıklıklar, kanama, yaralanma, bilinç bozuklukları, kırık, çıkık, yanık, donma, zehirlenme, hayvan ısırması ve sokmalarında ilk yardım ile heimlich ve rentek manevrası konusunda bilgiler verildi.

Yazılı ve uygulama sınavlarında başarılı olan AFAD gönüllüleri acil durumlarda ilk yardım müdahalesinde bulunabilecek.

AFAD İl Müdürü Veysi As, gazetecilere yaptığı açıklamada, müdürlükleri koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü uzmanlarınca AFAD gönüllülerine iki günlük temel ilk yardım eğitimi verildiğini söyledi.

Kapsamlı ve verimli geçen eğitimle, AFAD gönüllülerinin acil durumlarda ilk yardım müdahalelerinde bulunabilecek hale getirildiğini belirten As, "Eğitim sonrası başarılı olan AFAD gönüllülerimize ilk yardımcı kimliği verildi. Gönüllü neferlerimize hayatlarında başarılar diliyorum. Katkılarından dolayı İl Sağlık Müdürlüğü eğitim uzmanlarına da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

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