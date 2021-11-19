Muş Ovası'nda 5 yılda 60 bin dekar alan sulanacak

MUŞ (AA) - Muş'ta Yıldız Alparslan Tarım İşletmesinin tarımı geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Tarım Direktörü Burhan Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş Ovası'nda tarımı geliştirmek için 120 milyon liralık yatırımla su isale hattı çekmeye çalıştıklarını söyledi.

Beş yılda 60 bin dekar alanı sulamayı hedeflediklerini anlatan Çam, "Geçen yıl 6 bin dekar alanı damlama sulama sistemini modüler olarak yaptık. Sulama sistemimiz hem damlama hem de yağmurlama özelliğine sahip. Önümüzdeki sene Murat Nehri'nden su alarak 30 bin dönümlük suyu işletmemize getireceğiz. Arazide şu an 100'den fazla eleman çalışıyor. Muş'a 120 milyon liralık yatırım yapacağız." şeklinde konuştu.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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