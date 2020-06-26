MUŞ Ot biçerken bulduğu atmaca yuvasını korumaya aldı Ot biçerken bulduğu atmaca yuvasını korumaya aldıMUŞ'ta, traktörle ot biçen Erkan Bağlı, tarlada, içinde 5 yavru olan atmaca yuvasını korumaya aldı.

Ot biçerken bulduğu atmaca yuvasını korumaya aldı

MUŞ'ta, traktörle ot biçen Erkan Bağlı, tarlada, içinde 5 yavru olan atmaca yuvasını korumaya aldı.

Yeşilce Mahallesi'nde özel bir çiftliğe ait tarlada bulunan atmaca yuvası, çalışanların dikkati sonucu bulundu. Çiftliğe ait tarladaki otları traktöre bağladığı biçerle biçmeye başlayan Erkan Bağlı, aniden bir atmaca havalandığını gördü. Aracı durdurarak inen Bağlı, kuşun havalandığı yerde 5 yavru ve bir de yumurta olduğunu belirledi. Yuvanın çevresini biçmeyi bırakan Bağlı, otlarla etrafında gölgelik yaptı. Yuvayı korumaya alan Bağlı, yavrulara da eliyle et yedirmeye çalıştı. Bağlı, yavruların büyüyüp uçmalarına kadar yuvayı koruyacağını belirtti.

Çiftliğinin 2 bin 500 dekar arazisi bulunduğunu ve başta kuş ve yılan olmak üzere hayvanların burada yuva yaptığını belirten Haluk Dizdaroğlu, hasat mevsiminde bu tür hayvanlara sıkça rastladıklarını söyledi. Toy, atmaca, kartal, şahin, turna gibi kuşların yuvalarını korumaya aldıklarını ifade eden Dizdaroğlu, "Tarla ve çayırlarda çalışanlar gördükleri yuvaları koruma altına alıyorlar. Onları besleyip büyüttükten sonra yeniden doğal hayatına bırakıyorlar. Doğayla iç içe yaşadığımız için her türlü hayvanı seviyoruz. Hayvan olmazsa doğa olmaz. Çiftlikteki çalışanlardan biri ot biçimi yaparken atmaca yavrularını görmüş ve hemen buraya gelerek yuvayı yavruları koruma altına almış. Onları uçuncaya kadar besleyerek güvenliklerini sağlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA