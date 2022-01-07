Muş: "Çok düşük bir cari açıkla 2021 yılının kapanacağını düşünüyoruz"
AA / Cemaleddin Turan - Haberler | Güncel
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması Hediye takdimi Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un toplantı masasına geçmesi İSTANBUL - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin "Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması
Hediye takdimi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un toplantı masasına geçmesi İSTANBUL - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin "Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (2)