Muş cami ve cemevlerine yangın tüpü bağışı

22.10.2019 09:36

Cami ve cemevlerine yangın tüpü bağışı

Muş'un Varto ilçesinde ismi açıklanmayan bir hayırsever, mahalle ve köylerdeki cami ile cemevlerinde kullanılmak üzere yangın tüpü bağışladı. 99 yangın tüpünü muhtarlara teslim eden Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nusrettin Özer, nasıl kullanılacağını da anlattı. Başkan Özer, Hayırsever vatandaşımızın Allah hayrını kabul etsin. Allah bu tüpleri kullanmayı nasip etmesin temennisinde bulundu.

Varto Dernekleri Federasyonu (VADEF) Başkanı Mehmet Soydan'ın girişimleri sonucunda ismi açıklanmayan bir iş insanı, Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği'ne cami, cemevleri ve taziyeevlerine verilmek üzere 99 yangın tüpü gönderdi. İlçe Merkezi ve köylerden gelen muhtarlar, yangın tüplerini teslim aldı. Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nusrettin Özer, yangın tüplerinin kullanımıyla ilgili muhtarlara bilgi verdi. Tüpleri muhtarlara teslim eden Başkan Özer, Hayırsever bir iş insanımızın derneğimize bağışladığı bu tüpleri Varto ilçemizde ve köylerinde bulunan cami, cemevi ve taziyeevlerinde kullanılmak üzere muhtarlarımıza teslim ediyoruz. Hayırsever vatandaşımızın Allah hayrını kabul etsin. Allah bu tüpleri kullanmayı nasip etmesin diye konuştu.

Yangın tüplerini teslim alan muhtarlar hayırsever iş insanına teşekkür etti.

Kaynak: DHA