Muş Belediyespor, Hakan Koçer ile anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muş Belediyespor, Hakan Koçer ile anlaştı

10.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:54
Muş Belediyespor, Hakan Koçer ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Muş Belediyespor, teknik direktör Hakan Koçer ile anlaşma imzaladı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Muş Belediyespor, teknik direktör Hakan Koçer ile anlaşma imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Avcı'nın kulüp başkanlığını yaptığı, meclis üyelerinin de yönetici olarak yer aldığı takımda sporcu transferleri yapılmaya başlandı.

Bu yıl takımı çalıştırmak üzere Hakan Koçer ile anlaşan kulüp yönetimi, müsabakalar öncesi güçlü bir takım kurmayı hedefliyor.

Açıklamada, geçen sezon Bal Ligine çıkmaya hak kazanan Muş Belediyespor'un 3. lige çıkmak için mücadele edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pervin Buldan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Müslüm Gürses Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Mustafa Er Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mehmet Fatih Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş Belediyespor, Hakan Koçer ile anlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 15:56:46. #1.15#
title