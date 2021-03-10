Muş Belediyespor, Hakan Koçer ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Muş Belediyespor, teknik direktör Hakan Koçer ile anlaşma imzaladı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Muş Belediyespor, teknik direktör Hakan Koçer ile anlaşma imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Avcı'nın kulüp başkanlığını yaptığı, meclis üyelerinin de yönetici olarak yer aldığı takımda sporcu transferleri yapılmaya başlandı.

Bu yıl takımı çalıştırmak üzere Hakan Koçer ile anlaşan kulüp yönetimi, müsabakalar öncesi güçlü bir takım kurmayı hedefliyor.

Açıklamada, geçen sezon Bal Ligine çıkmaya hak kazanan Muş Belediyespor'un 3. lige çıkmak için mücadele edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım