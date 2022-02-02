Muş Belediyesi çalışanlarına yüzde 36 zam yapıldı

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi ile Hak-İş Sendikası arasında 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törende konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, uzun süredir belediye ile sendika yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonucu mutabakata varıldığını söyledi.

Uzlaşılan rakamlarla bölgenin ortalamasını yakaladıklarını belirten Asya, şöyle konuştu:

"Taşerondan kadroya geçen işçi bu kentin emektarıdır. Temizlik onların sırtında, oto amirliği onların sırtında, fen işleri onların sırtında zabıta onların sırtında. Yaptığımız zamla birlikte çocuk ve aile yardımları hariç hiçbir işçimiz 5 bin liranın altında maaş almayacak. Hayırlı olsun. Bu süreçte katkı sunan hem sendika yetkililerine hem de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Hak-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır da yeni bir sözleşmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sendika olarak bugüne kadar değerli başkanımızla uyum içinde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 3 aydır bu süreçte işçi kardeşlerimizin de hakkını korumak için gerekli çalışmayı yapıyoruz. Bir süredir yaptığımız görüşmeler neticesinde bir sonuca vardık. Sözleşmenin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Başkan Asya, sözleşmenin imzalandığı sırada sendika ile belediyenin uzlaştığı rakama bir puan daha ekleyerek zammı yüzde 36'ya yükseltti.