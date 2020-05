MUŞ Bayramda hayvanları sevindirdi Bayramda hayvanları sevindirdiMUŞ'ta yaşayan Haluk Dizdaroğlu, çiftliğindeki hayvanları bayram ikramı ile sevindirdi.

Yeşilce Mahallesinde çiftlik sahibi olan Haluk Dizdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından bayram ziyareti olmayacağından hayvanlarına ikramda bulundu. Tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için izin belgesi ile çiftliğine giden Dizdaroğlu, atlarına şeker, elma, kedi ve köpeklere ise et vererek onları sevindirdi. Dizdaroğlu, "İlk kez misafirsiz bir bayram geçiriyoruz. Her bayram ikramlarımız olurdu. Bu bayram koronavirüs nedeniyle çok tatsız geçiyor. Ben de hayvanlarıma ikramlar vermek için çiftliğe geldim. Bir daha böyle virüslü bir bayram nasip olmasın. Bayram süresince onlara getirdiğim et ve şekerleri yedireceğim" dedi.

Kaynak: DHA