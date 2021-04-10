Muş Alparslan Üniversitesinde yazılım mühendisliği bölümü açıldı
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Muş Alparslan Üniversitesinde yazılım mühendisliği bölümü açıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Muş Alparslan Üniversitesinde yazılım mühendisliği bölümü açıldı

Muş Alparslan Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde yazılım mühendisliği bölümünü açıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde yazılım mühendisliği bölümünü açıldı.

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulaş Çaydaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yazılım mühendisliği bölümünün açılmasının önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bölümünün öğrenciler arasında Türkiye genelinde tercih edilme ve doluluk oranının yüzde 100 olduğunu belirten Çaydaş, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sadece birkaç üniversitede yazılım mühendisliği bölümü var ve Türkiye genelinde tüm üniversitelerde yüzde 100 doluluk oranına sahip bir bölüm. Yazılım mühendisliği bölümünün üniversitemize kazandırılması için oldukça büyük emek sarf eden sayın Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'a teşekkürlerimizi sunarım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

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