Muratpaşa'da vezne kapanış saatleri belirlendi
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Muratpaşa'da vezne kapanış saatleri belirlendi

19.11.2020 14:34 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:38
Muratpaşa'da vezne kapanış saatleri belirlendi

Muratpaşa Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan, reklam ve eğlence vergilerinin 2'nci taksit ödemeleri için gelecek hafta için veznelerinin kapanış saatini 19.30 olarak belirledi.

Muratpaşa Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan, reklam ve eğlence vergilerinin 2'nci taksit ödemeleri için gelecek hafta için veznelerinin kapanış saatini 19.30 olarak belirledi. Ayrıca 28-29 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri de vezneler 17.30'a kadar açık olacak.

Muratpaşa Belediyesi, belediyelerce tahsil edilen emlak, çevre temizlik, ilan, reklam ve eğlence vergilerinin 30 Kasım'da sona erecek 2'nci taksit ödemeleri için veznelerinin çalışma gün ve saatlerinde düzenlemeye gitti.

Buna göre, Fener Mahallesi'nde bulunan ana hizmet binası vezneleriyle birlikte Ali Çetinkaya Caddesi ve Meltem Mahallesi Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'nde bulunan semt vezneleri 23 Kasım Pazartesi'nden başlayarak 27 Kasım Cuma gününe kadar bir hafta süresince 19.30'a kadar hizmet verecek. 28-29 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri de vezneler, 17.30'a kadar açık olacak.

Veznelerle birlikte vergi ödemeleri, Muratpaşa Belediyesi'nin resmi internet sitesinde bulunan e-belediye portalından, belediyenin mobil uygulaması ve anlaşmalı banka şubelerinden de yapılabilecek. - ANTALYA

Muratpaşa'da vezne kapanış saatleri belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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