Muratpaşa Belediyesi'nden falez plajında su jimnastiği

Antalya'da kentin en kalabalık ilçelerinden Muratpaşa'da kadınlar belediyenin düzenlendiği ücretsiz kursla falez plajlarında su jimnastiği yapıyor.

Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda devam eden su jimnastiği kursları, yaz mevsimiyle birlikte belediyenin falez plajlarına taşındı. Erenkuş Falez Plajı'nda pazartesi ve çarşamba, Konserve Koyu Falez Plajı'nda ise salı ve perşembe saat 08.30'dan 09.30'a Muratpaşa sakinleri denizde jimnastik yapıyor.

Spor eğitmeni Ülker Pınar Aydın rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlik için gruplar günün ilk saatleriyle birlikte falez plajlarında bir araya geliyor. Önce ahşap platformda yapılan ısınma hareketlerini ardından herkes teker teker denize atlıyor ve güvenlik şeridini oluşturan halata kadar yüzüyor. Sonrasında ise zaman zaman katılımcılarını da zorlayan hareketler başlıyor. Eğitmen Aydın, platformdan geriye doğru sayarken denizde çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup hareketleri tekrarlıyor. Yaklaşık 1 saat devam eden su jimnastiğinin ardından katılımcılar hep birlikte hafif bir kahvaltı yapıp güne devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA