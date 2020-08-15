Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri İstanbul'da devam eden ve yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan "Ramo" dizisinin setinde kaza yaşandı. Yıldırım, aksiyon sahnesinde yüzüne darbe alınca şişlik ve morluk oluştu.

Sevilen dizi "Ramo"nun çekimlerinde başrol oyuncusu Murat Yıldırım, aksiyon sahnelerinin çekimi sırasında yüzüne darbe alarak yaralandı. Ünlü oyuncunun yüzünde şişlik ve morluk oluştu. SETE ARA VERİLMESİNE KARŞI ÇIKTI Kaza nedeni ile sete ara verilmek istendiği ancak Murat Yıldırım'ın buna karşı çıktığı öğrenildi. YENİ SEZONUYLA EKRANLARA DÖNÜYOR Habertürk'ün haberine göre Murat Yıldırım, yüzüne yapılan buz tedavisi uygulaması ve makyaj ile sete devam etti. Yapımını BKM'nin üstlendiği Ramo dizisi yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.