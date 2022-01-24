Murat Özarı kimdir? Survivor Ekstra Murat Özarı kaç yaşında, nereli?

Survivor All Star'ın yeni bölümlerinin ardından Survivor Ekstra programı başlamakta. Survivor Ekstra yorumcuları arasında yaptığı yorumlarla dikkatleri çeken Murat Özarı hakkında Murat Özarı kaç yaşında, nereli? Survivor Ekstra sunucusu Murat Özarı kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor.

Murat Özarı kimdir? sorusu sıklıkla araştırılan konular arasında yerini alıyor. Murat Özarı Survivor Ekstra 2021 sunucuları arasındaki yerini aldı. Murat Özarı yorumlarıyla Ekstra'ya fark katmaktadır. Peki ama Survivor Ekstra Murat Özarı kimdir, kaç yaşında?

MURAT ÖZARI KİMDİR?

Survivor Ekstra programı sunucuları arasında yer alan Murat Özarı 49 yaşındadır. Murat Özarı, 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. Galatasaray ile bütünleşen ve Milli Takımın efsane futbolcularından olan Coşkun Özarı'nın oğludur.

Murat Özarı'nın babası, Galatasaray'da forma giyen ve Milli takım eski teknik direktörlerinden olan Coşkun Özarı'dır. 1931 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş 2011 yılında 80 yaşında vefat etmiştir.

Murat Özarı günümüzde TV8 ekranında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer alıyor.

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