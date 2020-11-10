Murat Övünç kimdir? Murat Övünç kaç yaşında, nereli? Murat Övünç ne iş yapıyor?
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Murat Övünç kimdir? Murat Övünç kaç yaşında, nereli? Murat Övünç ne iş yapıyor?

10.11.2020 17:19 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:23
Murat Övünç kimdir? Murat Övünç kaç yaşında, nereli? Murat Övünç ne iş yapıyor?

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile tanınan Murat Övünç kimdir? Murat Övünç kaç yaşında, nereli? Murat Övünç ne iş yapıyor?

Yardım çalışmaları, videoları ve estetik operasyonları ile manşetlerde yerini alan Murat Övünç kimdir? Murat Övünç kaç yaşında, nereli? Murat Övünç ne iş yapıyor?

MURAT ÖVÜNÇ KİMDİR?

Instagram hesabından paylaştığı birbirinden komik videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Murat Övüç, 1968 yılında Van'da dünyaya geldi, aslen Vanlı'dır. 5 kardeşten en küçüğü olan Övüç, yardımsever yapısıyla da sevenlerinin gönlüne taht kurdu. Tarot falı bakıp, yaşam koçluğu da yapan Murat Övüç, Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördükten sonra, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladı. 6 yıl kadar evli olan Övüç'ün bir de oğlu bulunuyor. Fenomen isim, sosyal medyada 18 ay askerlik yaptığını da açıkladı.

Murat Övünç kimdir? Murat Övünç kaç yaşında, nereli? Murat Övünç ne iş yapıyor?

MURAT ÖVÜNÇ NE İŞ YAPIYOR?

Başarılı fenomen, videolarının yanı sıra, Sedat Kapurtu'nun yönetmenliğini üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli filmde oyunculuğunu sergiledi. Sosyal medyadan tanınan Övünç bu durumu ticarete çeviren isimler arasında.

Murat Övünç kimdir? Murat Övünç kaç yaşında, nereli? Murat Övünç ne iş yapıyor?

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