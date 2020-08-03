Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür Pınar Gültekin cinayeti nedeniyle polemik yaşayan Murat Övüç ile Yeşim Salkım arasındaki gerilim büyüyor. Murat Övüç, sahnede Yeşil Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. Salkım, kendisine küfreden Övüç'ün videosunu paylaşarak tepki gösterdi.

Yeşim Salkım ise, Twitter hesabından söz konusu görüntüleri paylaşarak, "Yorum sizin nerede mağdur kadın var ben yanındayım diyen bu zavallı sizlere emanet ben çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım şimdi Murat Övüç, keşke o ağzından çıkanı duysan unutma kontrolsüz güç güç değildir bu ülke çok gördü senin gibileri yok oldular yazık sana" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından ortaya çıkan bir videosunda, "Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular. Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda" ifadelerini kullanan sosyal medya fenomeni Murat Övünç'e en sert tepki Yeşim Salkım'dan gelmişti.

Salkım, yaptığı açıklamada, "Eğer haddini aşıp da bize kadınlığı öğretmeye kalkarsan seni o takip eden ve arkanda olduğunu zannettiğin kadınlar da kurtaramaz. Sen ve senin gibiler bu ülke de kadının yerini konumlandıracak en son insanlarsınız. Kadın erkeğin bir adım gerisindedir" gibi kullandığın basiretsiz ve çirkin sözlerin yüzünden ve sen ve senin gibi maalesef toplumu yanlış yönlendirenler yüzünden bugün bir genç bir kadın daha varilden ceset torbasına kondu. Haddinizi bilin!'' ifadelerini kullanmıştı.