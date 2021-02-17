Murat Kurşun kimdir? Murat Kurşun kaç yaşında, nereli? Murat Kurşun eşi kimdir? Murat Kurşun şarkıları!
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Murat Kurşun kimdir? Murat Kurşun kaç yaşında, nereli? Murat Kurşun eşi kimdir? Murat Kurşun şarkıları!

17.02.2021 09:52 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:56
Murat Kurşun kimdir? Murat Kurşun kaç yaşında, nereli? Murat Kurşun eşi kimdir? Murat Kurşun şarkıları!

Bugün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk Murat Kurşun kimdir? Murat Kurşun kaç yaşında, nereli? Murat Kurşun eşi kimdir? Murat Kurşun şarkıları!

Murat Kurşun kimdir? Murat Kurşun kaç yaşında, nereli? Murat Kurşun eşi kimdir? Murat Kurşun şarkıları! Murat Kurşun biyografisi! Tüm detaylar haberimizde.

MURAT KURŞUN KİMDİR?

1974 doğumlu Murat Kurşun, aslen Mardinlidir. Küçük yaştan itibaren müzik ile ilgilenen başarılı isim Bir dönem eşi olan Ceylan da olmak üzere pek çok sanatçıya beste verdi.

MURAT KURŞUN EŞİ KİMDİR?

Miss Turkey 2015 üçüncüsü Asena Toprak ile bir klip çekiminde tanışan ünlü türkücü 2016 yılında hayatını birleştirdi. Aralarında 23 yaş fark bulunan Murat Kurşun ve Asena Toprak çiftinin bu evliliklerinden Murat Can adında bir oğulları var.

MUARAT KURŞUN ŞARKILARI

Bugüne kadar Seni Sevmek,

Yaşanan Ne Varsa,

Sen Olmasan,

Sevenler Gece Ölür,

Görürüm Seninle Onu,

Ben Yanayım,

İllede Sen

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