Murat Karan ; AREA Araştırma şirket müdürüdür. Politika ile ilgili yorumları dikkat çeken Murat Karan zaman zaman TV programlarında konuk olarak yer alıyor. Murat Karan kimdir sorusu siyaset programlarında dikkat çeken açıklamalarıyla gündem olan Murat Karan hakkında gündem konusu oldu. Peki, Murat Karan kimdir? Murat Karan nereli, kaç yaşında? Murat Karan hangi partili? İşte detaylar haberimizde...

MURAT KARAN KİMDİR?

AREA Araştırma şirketinin kurucusu olan ve müdürü olan Murat Karan, 2004-2008 yılları arasında Pollmark Araştırma şirketinde şirket müdürü/ortağı, 2000-2004 yılları arasında ANAR Araştırma şirketinde saha sorumlusu/şirket müdür pozisyonlarında çalışmıştır.

Murat Karan; İstanbul Üniversite Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık, Anadolu Üniversitesi İşletme ve Yönetim, Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans programlarından mezundur.

Murat Karan'ın hangi partili olduğuna dair bir açıklama bulunmamaktadır.

AREA ARAŞTIRMA ŞİRKETİ HAKKINDA

AREA ARAŞTIRMA EĞİTİM DANIŞMANLIK alanında uzman, araştırma, eğitim ve reklam halkla ilişkiler sektöründe uzun yıllar çalışmış yönetici ve akademisyenler öncülüğünde 2006 yılında kurulmuştur.

Sosyal Araştırmalar, Siyasal Araştırmalar, Pazar Araştırmaları alanında hem nicel hem nitel araştırma metotlarıyla bilgi üretir.

AREA Araştırma, müşterisiyle eş güdüm halinde ve memnuniyeti sağlanıncaya kadar hizmetlerini sürdürür ve neticelendirir. Ürettiği bilgiyi ve sonrasındaki raporları sadece müşterisiyle paylaşır.

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