Murat Germen ve Coşkun Aral'ın Fotoğraflarıyla Ortadoğu

03.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:05

Evrim Altuğ moderatörlüğünde gerçekleşecek ilk konuşmada sanatçı Murat Germen; Mısır'ın çeşitli bölgelerinde ürettiği fotoğraflar üzerinden dünyayı yöneten sistemin sömürü araçlarını ve küreselleşmenin etkilerini ele alacak. İkinci söyleşinin konuğu Coşkun Aral ise moderatör Yekta Kopan'ın soruları eşliğinde Ortadoğu'ya ilişkin deneyimlerini aktaracak.

Pera Müzesi, "Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl" sergisi kapsamında, fotoğraf sanatına ilgi duyanlar ve farklı üsluplar hakkında bilgi edinmek isteyenler için düzenlediği sanatçı konuşmalarına devam ediyor. Sanat eleştirmeni Evrim Altuğ moderatörlüğünde 6 Şubat Perşembe günü saat 18.30'da gerçekleşecek söyleşinin konuğu, sergi için İskenderiye, Kahire, Luksor ve Süveyş'i fotoğraflayan Murat Germen olacak. Bu coğrafyada ürettiği fotoğraf çalışmalarının detaylarını katılımcılarla paylaşacak olan sanatçı, dünyayı yöneten sistemin sömürü araçlarına ve küreselleşmenin baskısı altında yerel kültürün nasıl devam ettirilebileceğine dair konuları da gündeme getirecek.

Yekta Kopan moderatörlüğünde 12 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek Coşkun Aral söyleşisi ise, ünlü fotomuhabirin sergide yer alan Sina Dağı, Gazze, Beytüllahim, Kudüs, Nablus, Sayda, Deyrülkamer, Şam, Trablusşam fotoğraflarına ve bu bölgelere ilişkin deneyimlerine odaklanacak.

Fotoğrafın izinde gerçek bir yol öyküsü

1839 yılında, fotoğrafın bulunmasının hemen ardından gerçekleşen ilk fotoğraf gezisinin 180. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen "Bir Yol Öyküsü" sergisi, izleyiciyi Batı'dan Doğu'ya, Kiklad Adaları'nın mavisinden Sina Dağı'nın eteklerindeki kumlara uzayan büyüleyici bir fotoğraf yolculuğuna çıkarıyor. Sergi projesi süresince Türkiye'den 10 fotoğrafçı; Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay, Marsilya'dan Şam'a 30'u aşkın tarihi kente yolculuk etti. Türkiye'nin önde gelen fotoğraf sanatçıları, bu kentleri 180 yıl sonra yeniden, günümüzün fotoğraf teknikleri ve güncel bakış açılarıyla yorumladı. Sergi, 1 Mart'a kadar Pera Müzesi'nde ziyaret edilebilir.

Evrim Altuğ moderatörlüğündeki Murat Germen konuşması, 6 Şubat Perşembe günü saat 18.30'da; Yekta Kopan moderatörlüğündeki Coşkun Aral söyleşisi ise 12 Şubat Çarşamba günü yine aynı saatte sergi salonunda ücretsiz izlenebilir. Şubat ayı boyunca devam edecek etkinliklerin sonraki konuşmacıları arasında Laleper Aytek, Yusuf Sevinçli, Alp Sime ve Serkan Taycan yer alıyor

Kaynak: Bültenler