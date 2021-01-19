Murat Dalkılıç - Yerin Dibi şarkı sözleri! 'Yerin Dibi' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Murat Dalkılıç'ın yeni şarkısı 'Yerin Dibi' Youtube'a yüklendi. 15 Ocak 2021 tarihinde çıkan şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki Murat Dalkılıç - Yerin Dibi şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı sözleri haberimizde.

Yeni çıkan şarkıların sözleri merak edilmeye devam ediyor. Bu şarkılardan birisi de Yerin Dibi şarkısıdır. Murat Dalkılıç - Yerin Dibi şarkı sözleri nedir?

'YERİN DİBİ' ŞARKI SÖZLERİ

Uzatmanın alemi yok

Ben kaybettim

Yalnızlar bağırıyor vay hoşgeldin

Dedim dağınık değil kalbim

Hastayım lakin iyileşmeye bilirim

Olsun yine sonsun

Unutursa bu kalp yerin dibine vursun

Yorgun biliyorsun

Dili dönmüyor aşkımın bari sussun

Olsun

Unutursa bu kalp yerin dibine vursun

Yorgun

Dili dönmüyor aşkımın bari sussun

'YERİN DİBİ' ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 15 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa süre içerisinde 500 bin izlenme ve 12 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkındaki diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Yönetmen: Behzat Uygur

Görüntü Yönetmeni: Eren Yıldız

Prodüksiyon Amiri: Aycan Yağcı

Post Prodüksiyon: Post Brothers x Junior Video Production

Focus Puller: Eray Arslantürk

Make Up: Mehveş Tecimer

Hair Artist: Dilaver Duman

Brands: Atelier No7/ Emre Erdemoğlu

Yapım: Gig Music

Menajerlik: Mert Siliv Management

Söz- Müzik : Murat Dalkılıç & Rıfat Güneş

Aranjör: Miraç Kutlu

Mix Mastering : Özgür Yurtoğlu