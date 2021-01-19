Murat Dalkılıç - Yerin Dibi şarkı sözleri! 'Yerin Dibi' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Murat Dalkılıç'ın yeni şarkısı 'Yerin Dibi' Youtube'a yüklendi. 15 Ocak 2021 tarihinde çıkan şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki Murat Dalkılıç - Yerin Dibi şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı sözleri haberimizde.
Yeni çıkan şarkıların sözleri merak edilmeye devam ediyor. Bu şarkılardan birisi de Yerin Dibi şarkısıdır. Murat Dalkılıç - Yerin Dibi şarkı sözleri nedir?
'YERİN DİBİ' ŞARKI SÖZLERİ
Uzatmanın alemi yok
Ben kaybettim
Yalnızlar bağırıyor vay hoşgeldin
Dedim dağınık değil kalbim
Hastayım lakin iyileşmeye bilirim
Olsun yine sonsun
Unutursa bu kalp yerin dibine vursun
Yorgun biliyorsun
Dili dönmüyor aşkımın bari sussun
Olsun
Unutursa bu kalp yerin dibine vursun
Yorgun
Dili dönmüyor aşkımın bari sussun
'YERİN DİBİ' ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı 15 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa süre içerisinde 500 bin izlenme ve 12 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkındaki diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Yönetmen: Behzat Uygur
Görüntü Yönetmeni: Eren Yıldız
Prodüksiyon Amiri: Aycan Yağcı
Post Prodüksiyon: Post Brothers x Junior Video Production
Focus Puller: Eray Arslantürk
Make Up: Mehveş Tecimer
Hair Artist: Dilaver Duman
Brands: Atelier No7/ Emre Erdemoğlu
Yapım: Gig Music
Menajerlik: Mert Siliv Management
Söz- Müzik : Murat Dalkılıç & Rıfat Güneş
Aranjör: Miraç Kutlu
Mix Mastering : Özgür Yurtoğlu