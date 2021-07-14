Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor
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Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor

Diğer - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz yıl oyuncu Hande Erçel'den ayrılan popçu Murat Dalkılıç'ın Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Akbaş'ın Dalkılıç'ın konserine giderek sürekli şarkıcının gözüne bakarak şarkı söylemesi de aşk iddialarını güçlendirdi.

Başarılı popçu Murat Dalkılıç, 2017 yılında Merve Boluğur ile boşandıktan sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamış ancak kısa bir süre sonra ayrılmıştı. Uzun süredir özel hayatında yalnız olan Dalkılıç hakkında bir aşk iddiası ortaya atıldı.

HANDE'NİN ARKADAŞIYLA AŞKA YELKEN AÇTI

Takvim'de yer alan habere göre, geçtiğimiz gün Yalıkavak Miya Beach'te sezonun ilk konserini veren popçunun yeni bir aşka yelken açtığı dedikoduları dilden dile dolaşmaya başladı. Konseri izleyenler arasında Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki eski rol arkadaşı Sitare Akbaş'ın da olması ve ünlü oyuncunun tüm gün Dalkılıç'la göz göze şarkılar söylemesi aşk iddialarını alevlendirdi.

Kısa bir süre önce ilişkinin startını veren popçu, şimdilik dedikodulara sessiz kalmayı tercih etti.

Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla aşk yaşıyor
Sitare Akbaş ve Hande Erçel
Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor

Kaynak: Diğer

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Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor - Haberler Magazin
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