Murat Dalkılıç'ın özel hayatında sürpriz gelişme!
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Murat Dalkılıç'ın özel hayatında sürpriz gelişme!

Murat Dalkılıç'ın özel hayatında sürpriz gelişme!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı konuşulan 37 yaşındaki popçunun bu ilişkisi başladığı gibi bitmiş. İşte ayrıntılar...

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, uzun süreli birlikteliğin ardından ilişkilerini noktalamıştı. Sonrasında Hande Erçel, mutluluğu Kerem Bürsin'de bulmuştu.

Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı konuşulan Murat Dalkılıç geçtiğimiz cuma gecesi üç kadınla Emirgan'da bir mekanda eğlenirken özellikle yanındaki kadınlardan birisiyle oldukça samimi olduğu iddia edildi.

"HIZLI BAŞLAYAN İLİŞKİ HIZLI BİTTİ"

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; o gece mekanda o anlara tanıklık edenler, Dalkılıç'ın Akbaş'ı çabuk unuttuğunu dile getirerek, "Hızlı başlayan ilişkisi hızlı bitti" yorumunda bulundu.

Murat Dalkılıç'ın özel hayatında sürpriz gelişme!
Murat Dalkılıç'ın özel hayatında sürpriz gelişme!

Kaynak: Snob Magazin

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