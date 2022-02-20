Murat Dalçılıç İdolünü Açıkladı!

Sahnesinde ağırladığı sanatçılarla, eşsiz lezzetleri ve boğaz manzarasıyla yılın popüler mekanları arasına giren Jolly Joker Private, Türk pop müziğinin başarılı ismi Murat Dalkılıç'ı ağırladı. Lezzetin ve canlı müziğin buluşma noktası Jolly Joker Private'da hit olmuş şarkılarını söyleyen Dalkılıç, geçmişten bugüne sevilen parçaları seslendirerek izlemeye gelenleri hem şarkılarıyla coşturdu hem de enerjisi ve neşeli tavrıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Burak Kut benim idolüm, hocam' diyen ve Kut'a övgüler yağdıran Dalkılıç, Burak Kut 'u sahneye davet etti. Burak Kut unutulmaz şarkılarını seslendirerek Murat Dalkılıç'ın sahnesine konuk oldu.