Murat Cemcir'e ikinci büyük şok!
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Murat Cemcir'e ikinci büyük şok!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Murat Cemcir'e ikinci büyük şok!

Annesinin tedavi sürecinde İstanbul-Tokat arasında mekik dokuyan Murat Cemcir, ailesine elinden gelen yardımı yaparken, kız kardeşinin de kansere yakalandığını öğrenince bir şok daha yaşadı.

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Annesinin tedavi sürecinde İstanbul-Tokat arasında mekik dokuyan Murat Cemcir, ailesine elinden gelen yardımı yaparken, kız kardeşinin de kansere yakalandığını öğrenince bir şok daha yaşadı.

Kız kardeşine kasım ayında teşhis konulduktan sonra ameliyat ve kemoterapi sürecini takip eden ünlü oyuncunun annesinin durumunun iyi olduğu, kız kardeşinin ise kemoterapi tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

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