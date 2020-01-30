Murat Boz'un abisi, uçakta kalp spazmı geçiren annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi
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Murat Boz'un abisi, uçakta kalp spazmı geçiren annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un annesi Nedret Boz, oğullarıyla Amsterdam'dan dönerken uçakta kalp spazmı geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan annesinin sağlık durumu hakkında konuşan Ali Boz ise annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

30.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:30
Murat Boz'un abisi, uçakta kalp spazmı geçiren annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi

O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapmanın yanı sıra konserlerine devam eden şarkıcı , önceki gün 'da konser verdi. Konsere annesi Nedret Boz ve abisi ile giden şarkıcı, İstanbul'a dönerken annesinin uçaktan fenalaşmasıyla panik dolu anlar yaşadı.

ANNESİ UÇAKTA FENALAŞTI

Amsterdam'dan Türkiye'ye dönerken uçakta kalp spazmı geçiren anne Nedret Boz, uçağın piste inmesiyle hastaneye kaldırıldı. Annesini apar topar hastaneye kaldıran Boz kardeşlerden Ali Boz, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak şunları anlattı:

"Amsterdam dönüşü uçakta rahatsızlandı. Havada olduğumuz için yapacak bir şey yoktu ama baya bir tedirgin olduk. Şu an çok iyi tetkikler yapıldı. Birde gribal enfeksiyon oldu. Bayanların daha çok yaşadığı sistis var biliyorsunuz onlar da birleşince sıkıntı oldu. 3,5 saatlik yolun yorgunluğu ile birleşince böyle bir sıkıntı yaşadık. Şu an çok şükür hiçbir şeyi yok. Ben annemin bizimle gelmesini çok istemiştim onun içinde bir tedirginlik oldu. Ne zaman güzel bir fotoğraf paylaşsam anneme bir sıkıntı oluyor. Nazara inanmaya başladım. O gece tetkikler yapıldı sonra taburcu oldu."


Haber Videosu

: Murat Boz'un annesi uçakta kalp spazmı geçirdi
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