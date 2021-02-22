Murat Boz - Sevgilim şarkı sözleri! 'Sevgilim' şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Murat Boz'un yeni şarkısı Sevgilim, geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklendi. Kısa sürece 1 milyona yakın izlenme ve 50 bine yakın beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki Murat Boz - Sevgilim sözleri nelerdir? Sevgilim şarkı sözleri sizlerle...
Murat Boz'un yeni şarkısı Sevgilim'in sözleri merak ediliyor. Peki Sevgilim şarkı sözleri nelerdir? Sevgilim şarkısı hakkında bilgiler nedir?
MURAT BOZ - SEVGİLİM ŞARKI SÖZLERİ
Geceye güneş sarılınca
Yeni biri uyanır mı
Vakit zamanı doldurunca
Hatalarımı yıkar mı
Ben yine bekledim seni
En iyi ben özledim seni
Göze al yollarımı
Sevgili sevgilim
Bana sorma kalbin orda
O söyler ne çare
Aşk, tesadüfen bulunmaz
Baksana içine orada
Sana senden yakın olunca
Rüyalarında karşılaşınca
Hayallerine bir bir kavuşunca
Olan olursa için yanarsa
Geceye güneş sarılınca
Yeni biri uyanır mı
Vakit zamanı doldurunca
Hatalarımı yıkar mı
Ben yine bekledim seni
En iyi ben özledim seni
Göze al yollarımı
Sevgili sevgilim
Bana sorma kalbin orda
O söyler ne çare
Aşk tesadüfen bulunmaz
Baksana içine orada
sana senden yakın olunca
Rüyalarında karşılaşınca
Hayallerine bir bir kavuşunca
Olan olursa için yanarsa
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı geçtiğimiz gün Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1 milyona yakın izlenme ve 50 bine yakın beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Yıldız Tilbe
Müzik: Devrim Karaoğlu
Producer ve Düzenleme : Devrim Karaoğlu
Yönetmen: Murad Küçük
Keyboards: Devrim Karaoğlu
Strings: Devrim Karaoğlu
Guitars: Andre Paxton