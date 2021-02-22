Murat Boz - Sevgilim şarkı sözleri! 'Sevgilim' şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Murat Boz'un yeni şarkısı Sevgilim, geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklendi. Kısa sürece 1 milyona yakın izlenme ve 50 bine yakın beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki Murat Boz - Sevgilim sözleri nelerdir? Sevgilim şarkı sözleri sizlerle...

Murat Boz'un yeni şarkısı Sevgilim'in sözleri merak ediliyor. Peki Sevgilim şarkı sözleri nelerdir? Sevgilim şarkısı hakkında bilgiler nedir?

MURAT BOZ - SEVGİLİM ŞARKI SÖZLERİ

Geceye güneş sarılınca

Yeni biri uyanır mı

Vakit zamanı doldurunca

Hatalarımı yıkar mı

Ben yine bekledim seni

En iyi ben özledim seni

Göze al yollarımı

Sevgili sevgilim

Bana sorma kalbin orda

O söyler ne çare

Aşk, tesadüfen bulunmaz

Baksana içine orada

Sana senden yakın olunca

Rüyalarında karşılaşınca

Hayallerine bir bir kavuşunca

Olan olursa için yanarsa

Geceye güneş sarılınca

Yeni biri uyanır mı

Vakit zamanı doldurunca

Hatalarımı yıkar mı

Ben yine bekledim seni

En iyi ben özledim seni

Göze al yollarımı

Sevgili sevgilim

Bana sorma kalbin orda

O söyler ne çare

Aşk tesadüfen bulunmaz

Baksana içine orada

sana senden yakın olunca

Rüyalarında karşılaşınca

Hayallerine bir bir kavuşunca

Olan olursa için yanarsa

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı geçtiğimiz gün Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1 milyona yakın izlenme ve 50 bine yakın beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Yıldız Tilbe

Müzik: Devrim Karaoğlu

Producer ve Düzenleme : Devrim Karaoğlu

Yönetmen: Murad Küçük

Keyboards: Devrim Karaoğlu

Strings: Devrim Karaoğlu

Guitars: Andre Paxton