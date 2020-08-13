Murat Boz - Gece şarkı sözleri | Gece şarkısı sözleri nelerdir? Hakkında bilgiler Türkiye'nin en ünlü pop sanatçılarından birisi olan Murat Boz'un yeni tekli çalışması "Gece" geçtiğimiz gün yayınlandı. Youtube'da yayınlanan klibiyle oldukça beğeni alan şarkı Youtube müzik trendler kategorisinde 5. sırada yer alıyor. Peki "Gece" şarkısının sözleri nedir tüm detaylar haberimizde...

Çıkardığı her şarkıyla gündeme gelen Murat Boz'un yeni çalışması, özellikle klibi beğeni topladı. Farklı bir kliple şarkı yayınlayan Murat Boz'un Gece şarkısının sözleri nelerdir, şarkının sözü ve müziği kime aittir, yönetmen kimdir?

MURAT BOZ "GECE" ŞARKISI SÖZLERİ

Nasıl kırılmasın kalbim, şimdilik paramparça

Geçince hep hatırlatır ,o süslü dar sokaklardan

Delirebiliriz bu aşkın ortasında kavrulup her akşam, her akşam

Çevirebiliriz geri, hüzün ,keder, üzüntü yak ne varsa, yak ne varsa

Yine gece gece ,yine gece gece düştün aklıma, aklıma

O pembe dudaklarının, tende bıraktığının hatrı var, hatrı var

Yine gülüşün değsin aşka

Beni yine yorsun baştan

Vazgeçmek mi asla

İyi geliyor her bir parçan

Neşe veriyor her bir an

Gölgen bile bana

GECE ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı Youtube'a 2 klip şeklinde yüklenmiştir. İlki tüm klibi içerirken 2. klip ise müzik klibidir. Yani şarkı 2. klipte söylenmeye başlıyor. Şarkıda emeği geçenlerin isimleri bu şekilde:

Söz ve Müzik kime ait : Emrah Karakuyu

Düzenleme kime ait : Gürsel Çelik

Yönetmen kimdir : Elif Kalkan