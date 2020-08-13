Murat Boz - Gece şarkı sözleri | Gece şarkısı sözleri nelerdir? Hakkında bilgiler
Türkiye'nin en ünlü pop sanatçılarından birisi olan Murat Boz'un yeni tekli çalışması "Gece" geçtiğimiz gün yayınlandı. Youtube'da yayınlanan klibiyle oldukça beğeni alan şarkı Youtube müzik trendler kategorisinde 5. sırada yer alıyor. Peki "Gece" şarkısının sözleri nedir tüm detaylar haberimizde...
Çıkardığı her şarkıyla gündeme gelen Murat Boz'un yeni çalışması, özellikle klibi beğeni topladı. Farklı bir kliple şarkı yayınlayan Murat Boz'un Gece şarkısının sözleri nelerdir, şarkının sözü ve müziği kime aittir, yönetmen kimdir?
MURAT BOZ "GECE" ŞARKISI SÖZLERİ
Nasıl kırılmasın kalbim, şimdilik paramparça
Geçince hep hatırlatır ,o süslü dar sokaklardan
Delirebiliriz bu aşkın ortasında kavrulup her akşam, her akşam
Çevirebiliriz geri, hüzün ,keder, üzüntü yak ne varsa, yak ne varsa
Yine gece gece ,yine gece gece düştün aklıma, aklıma
O pembe dudaklarının, tende bıraktığının hatrı var, hatrı var
Yine gülüşün değsin aşka
Beni yine yorsun baştan
Vazgeçmek mi asla
İyi geliyor her bir parçan
Neşe veriyor her bir an
Gölgen bile bana
GECE ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı Youtube'a 2 klip şeklinde yüklenmiştir. İlki tüm klibi içerirken 2. klip ise müzik klibidir. Yani şarkı 2. klipte söylenmeye başlıyor. Şarkıda emeği geçenlerin isimleri bu şekilde:
Söz ve Müzik kime ait : Emrah Karakuyu
Düzenleme kime ait : Gürsel Çelik
Yönetmen kimdir : Elif Kalkan