Murat Boz'dan Melis İşiten sorusuna yanıt
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Murat Boz'dan Melis İşiten sorusuna yanıt

Geçtiğimiz gün fotoğrafını beğendiği Melis İşiten ile adı aşk dedikodusuna karışan şarkıcı Murat Boz, hakkındaki haberleri yalanlayarak yeni bir ilişkim olursa bunu açıklarım dedi.

Murat Boz'dan Melis İşiten sorusuna yanıt
14.08.2020 07:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:13

Aslı Enver ile uzun yıllardır devam eden ilişkisini noktalayan Murat Boz, geçtiğimiz gün Melis İşiten'in fotoğrafını beğendi. İşiten ile aşk yaşadığı ileri sürülen Boz, hakkındaki dedikodulara son noktayı koydu.

"AŞKA KÜSÜLMEZ"

Önceki gün Bebeköy'de görüntülenen Boz, aşk iddiaları sorulunca "Beğendiğim fotoğraf ve yazıları beğenirim arkadaşlar. Hiçbir şey yok, sadece bir beğenme var" dedi. Ünlü şarkıcı, "Aşka bakış açınız nasıl?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Kimin kötüdür ki? Ben de aşka aşkla bakıyorum. Aşka küsülmez. Aşk güzel bir şeydir."

"İLİŞKİM OLURSA DUYURURUM"

Murat Boz ayrıca bir ilişkiye başlarsa bunu açıklayacağını belirterek "Olduğu zaman Instagram'da beğenmeyle değil, kendi ağzımla size duyururum" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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