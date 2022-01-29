Ünlü sanatçıların sunumuyla ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler izleyicilerin ilgi odağı oldu. Program hakkında detaylar merak edilirken Şarkılar Bizi Söyler programı konuğu Murat Balkan kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Murat Balkan kaç yaşında, nereli? Murat Balkan şarkıları araştırıldı.

MURAT BALKAN KİMDİR?

1987 yılında Bayrampaşa'da doğan Murat Balkan, 1957 yılında Makedonya'nın Üsküp şehrinden İstanbul'a göç eden bir ailenin çocuğudur.

Murat Balkan davul, darbuka, akordeon çalan ve Rumeli halk oyunlarına ilgili olan sanatçı bir baba ve yine Selanik müzisyen bir aileden gelen annenin oğlu olan Balkan, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümünü bitirdi.

Murat Balkan, İstanbul'da sanat hayatına devam etmektedir

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