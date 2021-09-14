Murat Atik kimdir? Murat Atik kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Murat Atik kimdir? Murat Atik kaç yaşında, nereli?

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Murat Atik kimdir? Murat Atik kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 Eylül'de TCDD'de genel müdür olarak göreve başlayan Murat Atik, bir hafta sonra görevden alındı. Peki, Murat Atik kimdir? Murat Atik kaç yaşında, nereli?

20 Eylül 2019'da TCDD'ye Genel Müdür olarak atanan Ali İhsan Uygun, 4 Eylül'de görevden alındı. Yerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik getirildi. Peki, Murat Atik kimdir? Murat Atik kaç yaşında, nereli? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MURAT ATİK KİMDİR?

Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı olan Abdülkerim Murat Atik, 1993 yılından bu yana ticari faaliyet gösteriyor.Sun Group, 28 Aralık 2020'de Ulaştırma Bakanlığı'ndan demiryolları için Türkiye'nin ilk özel yolcu taşıma lisansını alan şirket olmuştu.

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