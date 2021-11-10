Murat Akyer kimdir, Murat Akyer ne iş yapıyor? - Haberler
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Murat Akyer kimdir, Murat Akyer ne iş yapıyor?

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Murat Akyer kimdir, Murat Akyer ne iş yapıyor?

Murat Akyer, magazin dünyasının çok konuşulan isimleri arasındaki yerini aldı. Özel hayatıyla magazin gündemine oturan Murat Akyer, hakkında Murat Akyer kimdir ve Murat Akyer ne iş yapıyor gibi konular araştırıldı.

Magazin gündeminde yer alan konulardan "Var Mısın Yok Musun" programı ile televizyon ekranlarında tanınan Nursel Ergin ve eşi Murat Akyer ile ilgili detaylar emrak ediliyor. Peki, Murat Akyer kimdir, Murat Akyer ne iş yapıyor?

MURAT AKYER KİMDİR?

Murat Akyer, Nursel Ergin ile evlenmesiyle gündeme gelmiştir. Murat Akyer'in ilk evliliğinden ikiz erkek çocukları vardır. İş adamı olan Akyer, ayrıca basın mensubudur.

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