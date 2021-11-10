Magazin gündeminde yer alan konulardan "Var Mısın Yok Musun" programı ile televizyon ekranlarında tanınan Nursel Ergin ve eşi Murat Akyer ile ilgili detaylar emrak ediliyor. Peki, Murat Akyer kimdir, Murat Akyer ne iş yapıyor?

MURAT AKYER KİMDİR?

Murat Akyer, Nursel Ergin ile evlenmesiyle gündeme gelmiştir. Murat Akyer'in ilk evliliğinden ikiz erkek çocukları vardır. İş adamı olan Akyer, ayrıca basın mensubudur.

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