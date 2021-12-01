Murat Akgül'den Başkan Gerenli'ye ziyaret

Nerdeyiz Lüleburgaz Motosiklet Kardeşliği Derneği'nin olağan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Murat Akgül ilk ziyaretini Başkan Gerenli'ye gerçekleştirdi.

Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Akgül dernek olarak gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. Akgül, Başkan Gerenli'ye motosiklet kullanıcılarının yanında olduğu için teşekkür etti. Başkan Gerenli de Akgül'e dernek çalışmalarında başarılar diledi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet