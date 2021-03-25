Murat Akdoğan kimdir? Murat Akdoğan kaç yaşında, nereli? Murat Akdoğan hayatı ve biyografisi!
25.03.2021 00:17 | Son Güncelleme: 25.03.2021 00:21
Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Murat Akdoğan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Murat Akdoğan kaç yaşında, nereli? Murat Akdoğan hayatı ve biyografisi! Murat Akdoğan kimdir?
Magazin gündeminde dikkatleri çeken Murat Akdoğan hakkında araştırmalar yapılıyor. Murat Akdoğan kimdir? Murat Akdoğan kaç yaşında, nereli? Murat Akdoğan hayatı ve biyografisi!
MURAT AKDOĞAN KİMDİR?
Murat Can Akdoğan, Ethica Sigorta, Ethica, Estethica Hastaneleri, ve MYC İnşaat'ın bağlı olduğu MYC Partners'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Akdoğan'ın oğludur.
Murat Akdoğan, 1985 yılında dünyaya geldi. 36 yaşında genç bir iş adamıdır.