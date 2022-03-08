Murakabe ne demek? TDK'ye murakabe ne anlama geliyor?

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MURAKABE NE DEMEK?

Murakabe ne demek merak ediliyor. Murakabe : denetleme,denetim anlamına geliyor. Aynı zamanda, (gizemcilikte) Tanrı'ya bağlanarak çile doldurma ifade ediyor.

TDK'YE MURAKABE NE ANLAMA GELİYOR?

isim, eskimiş Denetleme:

"Onun tatlı sert murakabesi, konağın her ferdince kabul edilmiş." - Samiha Ayverdi

isim, eskimiş Tasavvufta Tanrı'ya bağlanarak çile doldurma.

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