Muradiye Şelalesi'nde Kovid-19 sessizliği
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Muradiye Şelalesi'nde Kovid-19 sessizliği

Muradiye Şelalesi'nde Kovid-19 sessizliği
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Muradiye ilçesinde her yıl çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilen Muradiye Şelalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uygulanan tam kapanma nedeniyle sessiz kaldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde her yıl çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilen Muradiye Şelalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uygulanan tam kapanma nedeniyle sessiz kaldı.

Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelalenin, kar ve yağmur sularıyla debisi de yükseldi.

Muradiye Kaymakamlığı, Muradiye Belediyesi ve işletme sahipleri, bayram sonrasında şelaleyi ziyaret edecek turistler ve fotoğraf tutkunları için alanda tüm hazırlıklarını tamamladı.

İşletme sahibi Cengiz Yaşar, şelalenin en sakin günlerini geçirdiğini belirterek, "Pandemi nedeniyle kimse yok. İnşallah yasak sonrası Muradiye Şelalesi eski günlerindeki yoğunluğa kavuşacak. Biz de tüm hazırlıklarımızı yaptık, bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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