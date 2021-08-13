Son dakika haberi | Muradiye'de sazlık alanda yangın

Son dakika haberine göre Muradiye'de sazlık alanda yangın Van'ın Muradiye ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Muradiye'de sazlık alanda yangın

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi Bendimahi Deltası'ndaki sazlık alanda belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ve Van Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgenin bataklık olması ekiplerin müdahalesini zorlaştırdı. 5 Saatlik çalışmanın ardından yangın başarıyla kontrol altına alındı.

(MOY-ŞAK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk