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Muradiye'de kar temizleme çalışması

Muradiye'de kar temizleme çalışması

Muradiye'de kar temizleme çalışması Van'ın Muradiye Belediyesi yoğun kar yağışının ardından temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MURADİYE, VAN (İHA) - Muradiye'de kar temizleme çalışması

VAN - Van'ın Muradiye Belediyesi yoğun kar yağışının ardından temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolları ve caddeleri tek tek temizleyerek ilçe merkezinde ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Son Dakika Haberleri

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