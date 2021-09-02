Müptezel ne demek? Müptezel anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Müptezel, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Müptezel ne demek? Müptezel anlamı ne? İşte, Müptezel kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Müptezel kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Müptezel anlamı ne? Müptezel ne demek?
MÜPTEZEL NE DEMEK?
müptezel
Arapça mubte?el
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