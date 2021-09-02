Müptezel ne demek? Müptezel anlamı ne?
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Müptezel ne demek? Müptezel anlamı ne?

Müptezel ne demek? Müptezel anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Müptezel, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Müptezel ne demek? Müptezel anlamı ne? İşte, Müptezel kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Müptezel kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Müptezel anlamı ne? Müptezel ne demek?

MÜPTEZEL NE DEMEK?

müptezel

Arapça mubte?el

1. sıfat, eskimiş Saygınlığını yitirmiş. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2. sıfat, eskimiş Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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