Müptezel ne demek? Müptezel anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Müptezel, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Müptezel ne demek? Müptezel anlamı ne? İşte, Müptezel kelimesin anlamı!