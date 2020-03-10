Mültecilerin akın ettiği Midilli Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla beraber Yunanistan sınırına akın eden göçmenlerin bulunduğu Midilli Adası'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

Türkiye'nin göçmenlere sınır kapılarını açmasının ardından, on binlerce göçmen Yunanistan sınırına akın etti. Halihazırda 27 bin göçmenin bulunduğu Midilli Adası'nda ise ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Virüsün adadaki tüm sığınmacılara yayılmasından endişe ediliyor.

BİNLERCE SIĞINMACININ BULAŞTIĞI ADAYA VİRÜS BULAŞTI

Yunanistan yerel kanalı ERT, koronavirüsün Midilli Adası'na da sıçradığını duyurdu. Habere göre, adada yaşayan 40 yaşındaki bir kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Yetkililer, Plomari kasabasında yaşayan ve bir süpermarkette çalışan kadının, bir ay önce İsrail'e ve Mısır'a gittiğini söyledi.

Kadın karantinaya alınırken, çocuklarının gittiği okul da tedbir amaçlı kapatıldı.

27 BİN SIĞINMACI VAR

Türkiye'nin Avrupa sınır kapılarını açmasının ardından birçok sığınmacı adaya geçmeye çalışırken, Moria bölgesindeki kampta da yaklaşık 27 bin sığınmacı bulunuyor. Yunan makamları daha önce binlerce sığınmacının bulunduğu Midilli gibi adalara virüs bulaşma olasılığı konusunda tedirginliklerini dile getirmişlerdi.

Hali hazırda yaşam koşullarının kötü olduğu kalabalık kamplarda virüsün daha hızlı yayılabileceğinden endişe ediliyor.