Mülayim ne demek? TDK'ya göre Mülayim nedir, ne demektir? Mülayim ne anlama geliyor?

Türkçe'de anlamını bilmediğimiz bazı kelimeler olabiliyor. Bunlardan birisi de Mülayim kelimesidir. Peki, Mülayim ne demek? TDK'ya göre Mülayim nedir, ne demektir? Mülayim ne anlama geliyor? İşte bilgiler...