Mülayim ne demek? TDK'ya göre Mülayim nedir, ne demektir? Mülayim ne anlama geliyor?
Türkçe'de anlamını bilmediğimiz bazı kelimeler olabiliyor. Bunlardan birisi de Mülayim kelimesidir. Peki, Mülayim ne demek? TDK'ya göre Mülayim nedir, ne demektir? Mülayim ne anlama geliyor? İşte bilgiler...
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TDK'YA GÖRE MÜLAYİM NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre mülayim "Uygun, hoş görülebilir." , "Yumuşak huylu" ve "Ilıman (hava)" anlamlarına gelmektedir.
TDK mülayim 1. anlamı : Uygun, hoş görülebilir.
TDK mülayim 2. anlamı : Yumuşak huylu.
TDK mülayim 3. anlamı : Ilıman (hava)