Mülayim ne demek? TDK'ya göre Mülayim nedir, ne demektir? Mülayim ne anlama geliyor?
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Mülayim ne demek? TDK'ya göre Mülayim nedir, ne demektir? Mülayim ne anlama geliyor?

Mülayim ne demek? TDK'ya göre Mülayim nedir, ne demektir? Mülayim ne anlama geliyor?
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Türkçe'de anlamını bilmediğimiz bazı kelimeler olabiliyor. Bunlardan birisi de Mülayim kelimesidir. Peki, Mülayim ne demek? TDK'ya göre Mülayim nedir, ne demektir? Mülayim ne anlama geliyor? İşte bilgiler...

Mülayim nedir, ne demek? Mülayim kelime anlamı nedir? Türk Dil Kurumu'na göre Mülayim ne anlama geliyor? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TDK'YA GÖRE MÜLAYİM NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre mülayim "Uygun, hoş görülebilir." , "Yumuşak huylu" ve "Ilıman (hava)" anlamlarına gelmektedir.

Mülayim ne demek? TDK'ya göre Mülayim nedir, ne demektir? Mülayim ne anlama geliyor?

TDK mülayim 1. anlamı : Uygun, hoş görülebilir.

TDK mülayim 2. anlamı : Yumuşak huylu.

TDK mülayim 3. anlamı : Ilıman (hava)

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