Mukteza ne demek? Mukteza anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Mukteza kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Mukteza anlamı ne? Mukteza ne demek?

MUKTEZA NE DEMEK?

Mukteza:

(mukteza:), Arapça mu?teza

1. sıfat Gerekli.

2. isim Bir iş yapılırken gerekli işlemlerin bütünü.

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