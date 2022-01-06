Mukteza ne demek? Mukteza anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Mukteza, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Mukteza ne demek? Mukteza anlamı ne? İşte, Mukteza kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Mukteza kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Mukteza anlamı ne? Mukteza ne demek?
MUKTEZA NE DEMEK?
Mukteza:
(mukteza:), Arapça mu?teza
1. sıfat Gerekli.
2. isim Bir iş yapılırken gerekli işlemlerin bütünü.
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