Müjde Ar kardeşi Mehtap Ar'ın doğum gününü kutladı: Biriciğim bir an önce iyileş

Usta oyuncu Müjde Ar da sosyal medya hesabından 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören kardeşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı: "Canım, biriciğim, kardeşim, kalbimin yarısı, her şeyim. Bir an önce iyileş.