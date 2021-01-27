Müjde Ar'a karşı dava açmışlardı... Karar çıktı

BVS Bosphorus Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş'nin vekili, sanatçıya otel ve Bodrum Belediyesi hakkında asılsız ithamlar ve hakaretler içeren şikayetlerde bulunmak suretiyle ticari itibarını zedelediği gerekçesiyle dava açmıştı.

BVS Bosphorus Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş'nin vekili, sanatçıya otel ve Bodrum Belediyesi hakkında asılsız ithamlar ve hakaretler içeren şikayetlerde bulunmak suretiyle ticari itibarını zedelediği gerekçesiyle dava açmıştı. Konuyla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan karar çıktı. Başsavcılık, soruşturmayı inceleyerek koğuşturmanın gerek olmadığına karar verdi.

Kaynak: Hürriyet